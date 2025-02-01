عبد المنعم سعيد: طرح ترامب لفكرة التهجير إرضاء لليمين الإسرائيلي

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر عن موقف مصر الواضح برفض أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة.

خلال مداخلة هاتفية على قناة "TEN" أشار سعيد إلى أن مصر تدعو إلى الانتقال إلى عملية سلمية تؤدي إلى حل الدولتين، بما يحفظ الحقوق الفلسطينية ويعالج القضية الفلسطينية بشكل عادل.

وأوضح أن بيان اللجنة السداسية الخاصة بفلسطين رفض بشكل قاطع فكرة تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم تحت أي ظرف، مع التأكيد على التطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية لتحقيق السلام العادل وفقًا لحل الدولتين.

وأضاف سعيد أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تأثر بشكل كبير باليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي يسعى إلى التخلص من الفلسطينيين.

وأشار إلى أن ترامب استمر في طرح فكرة التهجير لإرضاء إسرائيل واليمين الإسرائيلي، وربما بسبب قناعاته الشخصية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي.

ولفت سعيد إلى أن ترامب قام بافتعال "أشياء خطيرة جدًا" أمام وسائل الإعلام، ليس فقط فيما يتعلق بتهجير الفلسطينيين، ولكن أيضًا في تصريحاته حول كولومبيا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وجرينادا.

وأوضح أن فكرة التهجير لدى ترامب تبدو غير واضحة، حيث تارة يبدو الأمر وكأنه يشبه نكبة 1948 بإخراج الفلسطينيين بالقوة، وتارة أخرى يتحدث عن التعمير، مما يجعل تفسير تصريحاته صعبًا.

وأكد سعيد أن أجهزة ترامب الاستشارية لم تكن تعمل بكفاءة، خاصة في الأيام الأولى من ولايته الرئاسية، مما زاد من غموض سياساته وتصريحاته.

اقرأ أيضًا:

دعوة وتهنئة.. تفاصيل ما دار في الاتصال بين السيسي وترامب

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/2/1/2719736/

قوية ومتينة.. وزير الخارجية: علاقتنا مع أمريكا استراتيجية تمتد لأكثر من 4 عقود

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/2/1/2719811/