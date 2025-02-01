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درع محافظة بورسعيد لنقيب الأشراف لدوره في نشر سماحة الوسطية والاعتدال

08:47 م السبت 01 فبراير 2025

درع محافظة بورسعيد لنقيب الأشراف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

مَنَحَ اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، درع المحافظة تكريمًا لدوره في نشر سماحة الإسلام الوسطي.

جاء ذلك على هامش حضور السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، فاعليات افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية الثامنة لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن تجمع المتسابقين من مختلف دول العالم للمشاركة في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، دليل على اهتمام جمهورية مصر العربية بكتاب الله عز وجل وتأكيد على رعايتها وعنايتها لأهل القرآن الكريم.


ووجه السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد وجميع القائمين على المسابقة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه ومكروه وأن يوفق القائمين عليها ببركة القرآن الكريم، وأن يجزيهم خير الجزاء على عنايتهم ورعايتهم للقرآن وأهله، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

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