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كيلو الكتب بـ 100 جنيه.. "سوق الأزبكية” يجذب القراء في معرض الكتاب

08:46 م السبت 01 فبراير 2025

سوق الأزبك

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كتب- أحمد الجندي:

شهدت قاعة الكتب الرخيصة “سوق الأزبكية” في معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالًا كبيرًا من الجماهير، حيث عرض أحد الناشرين الكتب بالوزن، بسعر 100 جنيه للكيلو، وسط تفاعل وحماس من الزوار.

وحرص رواد المعرض على الاستفادة من هذا العرض الفريد، حيث يقوم الناشر بوزن الكتب قبل بيعها، ما جذب العديد من عشاق القراءة الباحثين عن اقتناء الكتب بأسعار مخفضة.

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سوق الأزبكية بيع الكتب معرض الكتاب
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