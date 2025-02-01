حدث في 8 ساعات| تفاصيل ما دار في الاتصال بين السيسي وترامب.. وغلق شارع الهرم لمدة 6 سنوات

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

خاص| زوجة موظف دار الأوبرا تُفجر مفاجأة.. وترد: زوجي مستحيل يعمل كدا

قالت رضوى هاني، زوجة هاني عبد القادر موظف دار الأوبرا، الذي انتشرت أنباء عن وفاته مُنتحرًا منذ يومين، إن الجواب المُنتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي "بخط يده" غير صحيح.

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نقيب المهندسين: قيد خريجي الشعبة الأدبية يساعد في انهيار النقابة والقانون لا يسمح

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، رفضه القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي الخاصة بتهجير شعب غزة إلى مصر، مشددًا على الوقوف مع القيادة السياسية ضد التصفية العرقية للشعب الفلسطيني.

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"مدبولي" يوجه بصرف 10 ملايين جنيه لدعم مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بعدد من المستشفيات الأهلية بتفقد المقر الجديد لمستشفى "أهل مصر" لعلاج المُصابين بالحروق بالمجان بالقاهرة الجديدة، التي تديرها مؤسسة "أهل مصر"، ورافقه خلالها الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء المستشفى.

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رئيس الوزراء يوجه بتخصيص 10 ملايين جنيه دعمًا لمستشفى بهية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُستشفى "بهية" للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه، بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

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اليوم.. الحوار الوطني يجتمع لمناقشة خطوات دعم الأمن القومي

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم السبت 1 فبراير 2025، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

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رئيس الوزراء يوجه بصرف 25 مليون جنيه دعمًا لمستشفى الناس

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُستشفى "الناس" بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والمهندس أيمن عباس، أمين صندوق "مؤسسة الجود الخيرية" ورئيس مجلس إدارة مستشفى "الناس".

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المسلماني: طريق رأس الرجاء الصالح كان يُعتقد أنه نهاية العالم وسُمي بـ"رأس العواصف"

تحدث أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن الاكتشاف التاريخي لطريق رأس الرجاء الصالح، مشيرًا إلى أن العالم في الماضي كان يعتقد أن الوصول إلى جنوب الكرة الأرضية يعني الغرق التام أو السقوط في الفراغ.

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الجيزة: ضبط 10.5 طن لحوم غير صالحة خلال حملات تفتيشية بعدد من الأحياء

تمكنت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 10.5 طن من اللحوم والفواكه الملوثة، ومصنعات وقطع لحوم وهياكل دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وذلك خلال الحملات التفتيشية التي نُفذت على مدار أسبوعين، حيث شملت المحلات التجارية ومنافذ الثلاجات الخاصة باللحوم.

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إعمار غزة وانسحاب إسرائيل.. القاهرة تستضيف اجتماعًا سداسيًا عربيًا

تستضيف القاهرة اجتماعًا على مستوى وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأمين عام جامعة الدول العربية.

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