قوية ومتينة.. وزير الخارجية: علاقتنا مع أمريكا استراتيجية تمتد لأكثر من 4 عقود

كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إن علاقتنا بأمريكا استراتيجية تمتد لأكثر من ٤ عقود تقوم على المصالح المشتركة يتعلق الرؤية العالمية والإقليمية، ومصر بدورها ومكانتها لها رأي ودور ورؤية وصاغت الكثير من الأطروحات والملفات المهمة ومنها إصلاح النظام الدولي ولا يمكن تخطيها ولا تجاوزها ولابد أن يكون لنا كعرب وأفارقة دور.

وقال عبدالعاطي في اللقاء الفكري بمعرض القاهرة للكتاب: العلاقة بين البلدين قوية ومتينة تتخطى الأفراد، ومن يرجع للخلف سيجد هذه العلاقات بعد تدشينها على يد كارتر إثر اتفاقية السلام، سيجد أن العلاقات قوية وقادرة على تجاوز التحديات.

وواصل: كان هناك اتصال مهم تلقاه الرئيس السيسي من جانب الرئيس الأمريكي، مما يؤكد قوة العلاقات، وهي علاقة مركبة لها شق سياسي واقتصادي ومائي وتتخطى الإطار الإقليمي إلى الدور العالمي.

الجدير بالذكر أن الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

وتحل سلطنة عُمان ضيف شرف هذه الدورة، فيما تم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

يشارك في المعرض 1345 دار نشر من 80 دولة، ويضم 6150 عارضًا للإصدارات الأدبية والفكرية، كما يشارك للمرة الأولى أكثر من 10 دول جديدة، من بينها تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورينام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا.

ويشتمل المعرض على برنامج ثقافي ثري يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة، تشمل الندوات الأدبية، وحلقات النقاش، وورش العمل، والعروض الفنية، مما يعكس الدور الريادي للمعرض كأكبر تظاهرة ثقافية في المنطقة.

اقرأ أيضا:

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيا من الرئيس الأمريكي ترامب

دعوة وتهئنة.. تفاصيل ما دار في الاتصال بين السيسي وترامب