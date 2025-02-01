وزير الخارجية: جدتنا حتشبسوت أوصتنا بالصومال.. ومصر دائما الركيزة الأساسية للاستقرار

كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، أن مصر تفخر وتعتز بانتمائها إلى القارة الإفريقية، وجميع حركات التحرر كانت لهم مكاتب في مصر، ولدينا علاقات متميزة مع أشقائنا، ونتألم لما يحدث في دول الجوار ولم نجد على مدار التاريخ لحظة فارقة مثل الآن، حيث جميع الجهات يعج بقضايا منفجرة وملتهبة.

وقال عبدالعاطي، في اللقاء الفكري بمعرض القاهرة للكتاب: جدتنا حتشبسوت أوصتنا بالصومال، ومصر دائما هي الركيزة الأساسية للاستقرار في هذه المنطقة وتشرفت بزيارة السودان مرتين وقلوبنا تدمى لما يحدث هناك من حرب تطول البشر والمؤسسات ومصر تنحاز فقط إلى الدولة الوطنية ومؤسساتها، في كل الأزمات التي تحيط بنا، كما نرفض التدخل الخارجي ووقف أي دور سلبي للعناصر الخارجية.

وأضاف: نعمل على ٣ مسارات في السودان أهمها النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، وبالفعل تم تسهيل الأمور من مجلس السيادة السوداني، وكذلك وقف إطلاق النار وهو لن يأتي إلا بوقف السلاح المتدفق على السودان، وإطلاق العملية السياسية التي لاتقصي أحدا تحت راية السودان الموحد.

وواصل: أي مشاركة مصرية بالصومال ونحن لا نذهب إلى هناك إلا لمساعدة الصومال وسلامة أراضيها ولا نعتدي على أحد، والموقف المصري واضح ولم نقبل تدخل أحد من الأشقاء الذين لن اقول اسمهم بصراحة.

والمسألة المائية شديدة الأهمية ولا تفريط فيها ونؤكد على حق الدول في التنمية، ولكن دون المساس بدول المصب وعدم إحداث ضرر، وتابعنا زيارة الرئيس الكيني الناجحة لمصر وتم ترفيعها وتضمنت فقرة كاملة عن المياه.



وأشار إلى أن البعض يروج لاكاذيب أن مصر تمنع إنشاء السدود والعكس هو الصحيح لأننا نمول إنشاء السدود في العديد من دول حوض النيل، وهناك وكالة مدعومة من وزارة المالية المصرية لتشجيع المستثمرين على إنشاء السدود الأفريقية.

الجدير بالذكر أن الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

وتحل سلطنة عُمان ضيف شرف هذه الدورة، فيما تم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

يشارك في المعرض 1345 دار نشر من 80 دولة، ويضم 6150 عارضًا للإصدارات الأدبية والفكرية، كما يشارك للمرة الأولى أكثر من 10 دول جديدة، من بينها تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورينام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا.

ويشتمل المعرض على برنامج ثقافي ثري يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة، تشمل الندوات الأدبية، وحلقات النقاش، وورش العمل، والعروض الفنية، مما يعكس الدور الريادي للمعرض كأكبر تظاهرة ثقافية في المنطقة.

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