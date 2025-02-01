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الصحة: المستشفيات المصرية جاهزة لاستقبال وعلاج مصابي قطاع غزة

07:58 م السبت 01 فبراير 2025

الدكتور حسام عبد الغفار

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كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المستشفيات المصرية على أتم الاستعداد لاستقبال وعلاج المصابين القادمين من قطاع غزة.

خلال مداخلة هاتفية على قناة "تن"، شدد عبد الغفار على أن الفرق الطبية والمنشآت الصحية في مصر مجهزة بالكامل لتقديم الرعاية اللازمة للمصابين الفلسطينيين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل أشكال الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة. وأشار إلى أن سيارات الإسعاف المصرية كانت تعمل على مدار اليوم لاستقبال مجموعة من المصابين والمرضى ونقلهم إلى المستشفيات في شمال سيناء.

وقال عبد الغفار: "المستشفيات المصرية جاهزة لاستقبال مصابي قطاع غزة"، مؤكدًا أن الدولة المصرية تبذل كل الجهود الممكنة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الفرق الطبية تعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الصحية، بما يعكس التزام مصر بدعم الأشقاء في أوقات الأزمات.

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