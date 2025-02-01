وزير الخارجية: إدارة ترامب كان لها دورًا في وقف إطلاق النار

كتب- محمد شاكر:

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، أن السياسة الخارجية تعد انعكاسًا لما يقرره ويصنعه رئيس الجمهورية، ووزارة الخارجية تقدم النصح والمعلومات وغيرها.

وقال عبدالعاطي في اللقاء الفكري بمعرض القاهرة للكتاب، إن القضية الفلسطينية مرتبطة بالأمن القومي المصري "ومحدش ييجي يقولي احنا مالنا"، ودأب مصر لحل القضية الفلسطينية منذ قبل عام ٤٨، وثوابتها غير قابلة للتفاوض وبدون حل القضية الفلسطينية لا سلام ولا استقرار في المنطقة كلها، وإذا لم يتم حل القضية بشكل عادل ودائم، فلن يحل السلام.

واضاف أن ما حدث في ٧ أكتوبر زلزال ومن اللحظة الأولى تحاول مصر احتواء ما حدث، والفاتورة باهظة وكل ما حدث من أعمال قتل تناهز ٥٠ ألف شهيد ووجود آلاف الجثث تحت الركام وحوالي ١٠٠ ألف جريح، وكلنا لا نملك إلا أن نحيي الصمود الفلسطيني ولكن حق العودة أصبح حلما، وكان مشهد العودة يشبه مشهد الحج.

وأشار إلى أنه لا يوجد دولة في العالم دولة قدمت لفلسطين ما قدمته مصر ونحن لا نتآمر ونعمل بشرف وكلكم على علم بالمفاوضات التي تمت على مدار ١٥ شهرًا، بالتنسيق مع قطر وأمريكا.

وتابع: "تدخل إدارة ترامب كان مهم في التوصل إلى هذا الإتفاق ودور أمريكا مهم لإنهاء المراحل التالية لإيقاف إطلاق النار الدائم عبر ٣ مراحل مترابطة"

الجدير بالذكر أن الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

وتحل سلطنة عُمان ضيف شرف هذه الدورة، فيما تم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

يشارك في المعرض 1345 دار نشر من 80 دولة، ويضم 6150 عارضًا للإصدارات الأدبية والفكرية، كما يشارك للمرة الأولى أكثر من 10 دول جديدة، من بينها تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورينام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا.

ويشتمل المعرض على برنامج ثقافي ثري يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة، تشمل الندوات الأدبية، وحلقات النقاش، وورش العمل، والعروض الفنية، مما يعكس الدور الريادي للمعرض كأكبر تظاهرة ثقافية في المنطقة.

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