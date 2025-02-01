عالم أزهري يوضح علامات الساعة في الحديث النبوي وعلاقتها بالواقع الحالي

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، أن الحديث النبوي الشريف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج"، يتضمن العديد من العلامات التي نعيشها في وقتنا الحاضر.

وأوضح جبر، خلال برنامج "اعرف نبيك" المذاع على قناة "الناس"، أن هذه العلامات تشير إلى اقتراب الساعة، ودعا إلى التأمل في ما نراه اليوم من ظواهر تطابق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.

وأشار جبر إلى أن أولى هذه العلامات هي "قبض العلم"، موضحًا أن المقصود به ليس انتزاع العلم من الكتب، بل قبض العلماء الذين يمتلكون فهمًا حقيقيًا للعلم ويطبقونه في حياتهم.

وقال: "العلم هو نور الفهم، وليس مجرد معلومات يُقرأ عنها، المعلومة قد تكون موجودة في الكتب، ولكن الفهم هو الذي يضفي على تلك المعلومات قيمتها الحقيقية".

وأكد أن العلماء الذين يخشون الله ويعملون وفقًا لفهمهم العميق هم من يملكون العلم النافع، مشددًا على أن العلم الحقيقي يرتبط بالتقوى والخشية من الله.

وتناول جبر علامة "تكثر الزلازل"، التي شهدناها في الآونة الأخيرة في العديد من المناطق حول العالم، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تعد من العلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتراب الساعة.

وقال: "الزلازل اليوم تحدث بشكل مستمر في مختلف الأماكن، وهو ما يعد من الظواهر التي نعيشها يوميًا".

وفيما يتعلق بعلامة "تقارب الزمان"، أوضح جبر أن المقصود بها هو تقارب المسافات بفضل التقدم التكنولوجي ووسائل النقل الحديثة، التي جعلت المسافات بين المدن والدول تتقلص بشكل كبير.

وأضاف: "كان الناس في السابق يحتاجون لشهور للوصول من مكان إلى آخر، أما اليوم، فتستطيع السفر في ساعات قليلة عبر الطائرات والقطارات". وأشار إلى أن هذا التقارب التكنولوجي جعل العالم كله كالقرية الصغيرة، حيث أصبح بإمكاننا متابعة الأحداث في أي مكان في العالم في نفس اللحظة.

وفيما يخص "ظهور الفتن"، قال جبر: "الفتن التي يتحدث عنها الحديث الشريف هي التي تضل الإنسان عن دينه وتبعده عن عبادة ربه. اليوم نرى العديد من الناس يتحدثون في أمور الدين بدون فهم حقيقي، ويتخذون من أنفسهم مرجعًا في قضايا شرعية قد تشوش على العامة".

وأكد أن هذه العلامات تعد تذكيرًا لنا بأننا في مرحلة قريبة من الساعة، داعيًا إلى التمسك بالعلم الصحيح والتقوى والعمل الصالح لمواجهة هذه التحديات.

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