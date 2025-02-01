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يناقش أخطاء البناء.. حفل توقيع "ماذا لو تكلم المبنى؟" بمعرض الكتاب

06:28 م السبت 01 فبراير 2025
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كتب- أحمد السعداوي:

شهد جناح دار صيد الخاطر للنشر والتوزيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ56، حفل توقيع كتاب "ماذا لو تكلم المبنى؟" للمهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وحضر الحفل عدد من المهندسين والمتخصصين في قطاع التشييد والبناء، إلى جانب مجموعة من القراء المهتمين بمجال العقارات والهندسة الإنشائية.

ويقدم الكتاب طرحًا مختلفًا يمنح فيه المباني صوتًا لتحكي قصصها تحت الأنقاض، كاشفةً معاناتها أثناء مراحل التنفيذ بسبب الإهمال والجهل بأصول البناء، بأسلوب يجمع بين الحبكة الدرامية والتحليل الهندسي، يعرض الكتاب الدروس المستفادة من انهيار المباني، ويفتح ملف أخطاء البناء التي تبدأ من دراسة التربة وحتى التشطيبات النهائية.

وأكد المؤلف أن الكتاب رغم أنه كتاب هندسي؛ فإنه موجه لغير المهندسين، لنشر الوعي المجتمعي حول قضايا البناء السليم.

ويختتم المؤلف كتابه بالفصل الخامس بعنوان "مبانٍ صمدت أمام التاريخ"، حيث يستعرض أمثلة لمنشآت صمدت عبر العصور، بفضل تصميمها المتقن والالتزام بالمواصفات الهندسية.

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دار صيد الخاطر للنشر والتوزيع معرض القاهرة الدولي للكتاب كتاب ماذا لو تكلم المبنى جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة
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