أبرز المعلومات عن عازفة البيانو مشيرة عيسى وسر وفاتها الصادمة

كتب- محمد شاكر:

أثار خبر رحيل عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى، حالة من الصدمة الكبيرة بين جمهورها ومحبيها، بعد سنوات تألقت خلالها بشكل لافت وقدمت عشرات الحفلات التي أسعدت بها عشاق الفنون.

كانت مشيرة عيسى، قد رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد رحلة طويلة مع مرض السرطان والذي تعافت منه، ليعود ويهاجمها مرة أخرى بشكل أكثر شراسة قبل وفاتها.

وفيما يلي ننشر أبرز المعلومات حول مسيرتها الفنية

- حاصلة على دبلوم المعهد العالي للكونسرفتوار بتقدير امتياز، ودبلوم فن الأداء على البيانو من فيينا بالنمسا عام 1984.

- نالت درجة الدكتوراه في الموسيقى عام 1987، وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة، منها مهرجان سرفانتيون الدولي بالمكسيك، ومهرجان أسابيع الموسيقى الدولي بصوفيا (إيطاليا).

- حازت العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مصر والخارج، منها الجائزة الأولى من جمعية الشباب الموسيقى بالقاهرة عام 1971، وجائزة ستيبانوف بفيينا عام 1982، وجائزة شيكاغو للفنون عام 1987.

- تعد من أهم العازفين الذين صاحبوا أوركسترا القاهرة السيمفوني خلال مواسمه المتتالية.

- قدمت العديد من الحفلات المنفردة والمتميزة بمصر والخارج، بالإضافة إلى مشاركتها في حفل افتتاح دار الأوبرا المصرية عام 1988، وشغلت قبل وفاتها منصب أستاذ دكتور بمعهد الكونسرفتوار بالقاهرة.

- تم تصنيفها ضمن قائمة أفضل 100 شخصية نسائية مؤثرة في مجال الموسيقى.

- تصنيفها ضمن قائمة أفضل 100 شخصية نسائية مؤثرة في مجال الموسيقى.

- اعتبرت منظمة اليونيسكو عازفة البيانو الراحلة واحدة من أفضل عازفي البيانو في مصر والعالم.

- خاضت الراحلة تجربة صعبة عندما أصيبت بسرطان الثدي من الدرجة الثانية، لكنها تمكنت من التغلب عليه.

- هاجمها المرض الخبيث مرة أخرى وكان أكثر شراسة، وتوفيت صباح اليوم.

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