خاص| زوجة موظف دار الأوبرا تُفجر مفاجأة.. وترد: زوجي مستحيل يعمل كدا

كتب- محمد عمارة ومحمد شاكر:

قالت رضوى هاني، زوجة هاني عبد القادر موظف دار الأوبرا، الذي انتشرت أنباء عن وفاته مُنتحرًا منذ يومين، إن الجواب المُنتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي "بخط يده" غير صحيح.

وأضافت "رضوى"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "الجواب مش بخط إيده، ومستحيل زوجي يعمل كدا، ولو الجواب بخط إيده كان كتب اسم الشخص اللي ظلمه لأنه وقتها مكنش باقي على حاجة".

وتابعت: "الجواب مزور بنسبة 100%، والشخص اللي عمل كدا هدفه تضليل النيابة العامة وأسرته".

وكشفت زوجة هاني عبد القادر، تفاصيل أخر مكالمة جمعتهما، قائلة: "كلمني يومها مرتين، واطمئن على ابنته بعد انتهائها من الامتحان، وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي، ولم تظهر عليه أي علامات غضب أو ضيق قبل الحادث بأيام أو ساعات قليلة".

واختتمت "رضوى": "مستحيل زوجي يعمل كدا، أنا في حالة نفسية صعبة جدًا، ومش قادرة أتكلم".

وكان هاني عبد القادر، الموظف بدار الأوبرا المصرية، قد أنهى حياته، بسبب تعرضه -حسب رسالة منسوبة إليه- للظلم من قبل أحد الأشخاص بجهة عمله، الأمر الذي انتهى إلى فصله.

وقال "هاني"، في رسالته: ستراني في مرضك وضعفك.. ستراني عقوق أبنائك.. ستراني في هجر أصحابك.. ستراني في غدر من حولك".

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خطًا ساخنًا لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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