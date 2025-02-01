نقيب المهندسين: قيد خريجي الشعبة الأدبية يساعد في انهيار النقابة والقانون لا يسمح

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، رفضه القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي الخاصة بتهجير شعب غزة إلى مصر، مشددًا على الوقوف مع القيادة السياسية ضد التصفية العرقية للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الجمعيات العمومية للشُعب الهندسية السبع.

وقال "النبراوي": كنقابة قمنا بتوضيح رأينا تماما عقب صدور هذه التصريحات، وكان بيان النقابة من أول البيانات في مصر التي ترفض وتشجب هذه التصريحات، وعبرنا عن رأي المهندسين في هذا الموضوع، مؤكدًا أن النقابة لا تنخرط في العمل المهني فقط لكن لها رأيها ودورها في العمل العام والوطني والقضايا القومية في مصر.

وكشف نقيب المهندسين، عن إصراره الكامل على استكمال قضية أحداث الجمعية العمومية للنقابة يوم 30 مايو الماضي، والتي شهدت تحطيم الصناديق الانتخابية والاعتداء على عدد من المهندسين.

وقال: أصر على استكمال هذه القضية حتى تتم معاقبة كل المتورطين في تدبير وتنفيذ هذه الفعلة الشائنة.. أتابع هذه القضية بشكل دائم، وهي حاليًا قيد التحقيق، وفي انتظار التحريات.

وأضاف نقيب المهندسين: يوم 23 فبراير سيشهد نظر 19 قضية خاصة بالنقابة.. هناك 17 قضية مرفوعة ضد النقابة يطلب أصحابها من الحاصلين على دبلومات فنية قيدهم في النقابة، رغم عدم حصولهم على شهادة معادلة، وفي ذات اليوم سيتم نظر قضيتين رفعتُهما ضد وزير التعليم العالي من أجل عدم قيد خريجي التعليم الفني من غير الحاصلين على شهادة معادلة الثانوية العامة، وعدم السماح لخريجي الشعبة الأدبية بالقيد في النقابة.

وأضاف: "القانون لا يسمح بقيد خريجي الشعبة الأدبية بالنقابة، وإذا لم نتصدى لهذا الأمر حاليًا سيزداد انهيار المهنة عامًا بعد آخر".

وأكد نقيب المهندسين، زيادة معاشات المهندسين بداية من يناير الجاري، قائلًا: رغم الظروف الاقتصادية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة لكننا نجحنا في تحصيل دمغة تزيد عن العام الماضي، والميزانية الكاملة للنقابة وموازنة النقابة سيتم طرحهما أمام الجمعية العمومية المقرر انعقادها في مارس القادم، وبناء على تلك الميزانية والموازنة سيتم تحديد نسبة الزيادة في معاشات المهندسين.

وفي هذا الصدد، قدم المهندس طارق النبراوي، الشكر للواء مهندس محمد ناصر- أمين الصندوق السابق لدوره الكبير في زيادة إيرادات وتحصيلات النقابة.

وأضاف: "إذا كانت نسبة زيادة المعاشات سيتم تحديدها في الجمعية العمومية القادمة، إلا أنه سيتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من يناير 2025".

وأوضح نقيب المهندسين أن التدريب قضية محورية في نقابة المهندسين، قائلًا: في ظل ضعف التعليم الهندسي لا بد من زيادة التدريب، ولهذا تضعه نقابة المهندسين على رأس أولوياتها باعتباره الوسيلة الوحيدة لرفع كفاءة المهندسين ليواكبوا التغيرات السريعة في الهندسة.

وتابع: خلال العامين الأخيرين شهد التدريب في النقابة قفزة هائلة في مجال التدريب، الذي صار متاحًا في كافة التخصصات بجميع الشعب الهندسية، وهو إما مجاني تماما أو بتكلفة زهيدة للغاية، ولدينا معامل تدريب داخل النقابة، ووقعنا عدد من بروتوكولات التعاون مع جهات تدريبية ذات سمعة طيبة، وفتحنا آفاقًا تدريبة مع جهات عديدة في مصر، وآخر ما تم في هذا الشأن هو توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا لتدريب عدد من المهندسين في الصين خلال 2025، وإقامة مركز تدريب مصري صيني دائم في نقابة المهندسين خلال 2026.

وواصل: أهم عملية تدريب شهدتها النقابة هي ما تشهده النقابة حاليًا من خلال منحة تدريب 10 آلاف مهندس لاجتياز اختبار شهادة "PMP|، وهي شهادة مهمة ومطلوبة في كل التخصصات، وهذه المنحة متواصلة طوال 2025.

وأشار نقيب المهندسين، إلى أن تدريب 10 آلاف مهندس عمل ضخم لا تقوى على إنجازه أية وزارة في مصر، ولكن نقابة المهندسين تتولى تحقيقه حاليًا، وهو عمل كبير، ووجه نقيب المهندسين التحية للمهندس أحمد السيد، الذي تصدى لهذا المنحة التدريبية الضخمة متطوعًا.

وشدد "النبراوي" على أن التعليم الهندسي من القضايا بالغة الأهمية، وأن ما حدث خلال الـ 20 عامًا الماضية هو ما أدى إلى طوابير البطالة بين صفوف المهندسين، وانخفاض دخولهم، مؤكدًا أن النقابة جادة في التصدي لهذا الموضوع بشكل واضح وقوي للحفاظ على مهنة الهندسة وإصرارا من النقابة لعودة المهنة لسابق عهدها، وأنه في هذا الإطار تم اتخاذ العديد من القرارات القوية وتم تنفيذها.

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