نقيب البيطريين ينتقد تصفية أسد الفيوم: قرار انفعالي

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت حديقة حيوان الفيوم حادثًا مأساويًّا؛ حيث لقي أحد الحراس مصرعه بعد تعرضه لهجوم من أسد مفترس داخل الحديقة.

نقيب البيطريين: تصفية الأسد قرار غير صحيح

وعلَّق الدكتور مجدي حسن، نقيب البيطريين، على الحادث، مؤكدًا أن قرار تصفية الأسد بعد هجومه على العامل لم يكن صحيحًا، مشيرًا إلى أن اتخاذ قرار مثل هذا يجب أن يكون مبنيًّا على سلوكيات متكررة للحيوان وليس نتيجة حادث واحد.

وقال حسن، في تصريحات لـ"مصراوي": "لا أحد يعلم طبيعة العلاقة بين العامل والأسد؛ فقد يكون هناك خلل في الرعاية مثل تجويع الحيوان، مما أدى إلى رد فعل عدواني، ويجب دراسة سلوك الحيوان قبل اتخاذ قرار بإعدامه أو الإبقاء عليه".

سلوك الحيوان والتقييم العلمي

وأضاف نقيب البيطريين أن الطب البيطري يضم علمًا متخصصًا في دراسة سلوك الحيوان، والذي يمكن من خلاله تقييم وجود ميول عدوانية لدى الحيوان من عدمه، متسائلًا: "لماذا لم يتم إجراء دراسة علمية على الأسد قبل اتخاذ قرار تصفيته؟.. القرار كان انفعاليًّا وغير مبني على أسس علمية".

أخطاء إدارية وإجرائية في التعامل مع الأسود

وأوضح حسن أن الحادث يمكن تحليله من ثلاثة جوانب رئيسية:

1- البروتوكولات والإجراءات الوقائية: يجب أن تكون هناك إجراءات واضحة داخل الحديقة للحفاظ على سلامة العاملين والحيوانات معًا، بالإضافة إلى تدريب العاملين على كيفية التعامل مع الحيوانات المفترسة.

2- خطأ إنساني من العامل: دخول العامل إلى عرين الأسد دون تأمين نفسه أو وجود اثنين من زملائه على الأقل لدعمه، كان تصرفًا خاطئًا، وكان يجب أن يكون هناك فريق مجهز بأدوات حماية مثل العصي المتخصصة لإبعاد الحيوان في حالة الهجوم.

3- قرار الإعدام يجب أن يكون مدروسًا علميًّا: لا يجب اتخاذ قرار بتصفية الحيوان دون الرجوع إلى لجنة علمية متخصصة في سلوك الحيوان، والتي يمكنها دراسة الحادث وتحديد الإجراء المناسب، سواء أكان الإبقاء على الأسد أو اتخاذ إجراء آخر بناءً على دراسات موثوقة، قائلًا: "نحترم قراراتها في كل الأحوال".

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