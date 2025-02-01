كتب- محمد شاكر:

نعت الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا المصرية، وجميع الفنانين والعاملين بالدار، عازفة البيانو العالمية الدكتورة مشيرة عيسى، التي وافتها المنية صباح اليوم، السبت الأول من فبراير، داعيةً الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.

مسيرة فنية حافلة بالعطاء

تُعد الراحلة مشيرة عيسى واحدة من أبرز عازفات البيانو في مصر والعالم العربي، حيث حصلت على دبلوم المعهد العالي للكونسرفتوار بتقدير امتياز، ثم استكملت دراستها الموسيقية بدبلوم فن الأداء على البيانو من فيينا، النمسا عام 1984.

كما نالت مشيرة عيسى درجة الدكتوراه في الموسيقى عام 1987، ما عزّز مكانتها الأكاديمية والفنية على المستوى الدولي.

مشاركات دولية وجوائز مرموقة

شاركت الدكتورة مشيرة عيسى في العديد من المهرجانات الموسيقية الدولية، من أبرزها:

- مهرجان سرفانتيون الدولي بالمكسيك.

- مهرجان أسابيع الموسيقى الدولي بصوفيا (إيطاليا).

وقد حازت على العديد من الجوائز والتكريمات، منها:

- الجائزة الأولى من جمعية الشباب الموسيقي بالقاهرة (1971).

- جائزة ستيبانوف بفيينا (1982).

- جائزة شيكاغو للفنون (1987).

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