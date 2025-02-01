المسلماني: طريق رأس الرجاء الصالح كان يُعتقد أنه نهاية العالم وسُمي بـ"رأس العواصف"

كتب- أحمد الجندي:

تحدث أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن الاكتشاف التاريخي لطريق رأس الرجاء الصالح، مشيرًا إلى أن العالم في الماضي كان يعتقد أن الوصول إلى جنوب الكرة الأرضية يعني الغرق التام أو السقوط في الفراغ.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة "حالة المعرفة في عالم متغير"، ضمن فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأوضح المسلماني أنه في البداية كان الاعتقاد السائد أن السفن التي تبحر من غرب إفريقيا نحو الجنوب ستسقط في نقطة ما؛ لكن بعد محاولات عدة، نجح المكتشفون في الوصول إلى هذا الطريق الملاحي المهم.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن رأس الرجاء الصالح كان يُعرف في البداية باسم "رأس العواصف"، نظرًا لكثرة حوادث غرق السفن في المنطقة، قبل أن تتم السيطرة على الملاحة فيه ويصبح من أهم الطرق البحرية في العالم.

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