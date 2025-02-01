طلب إحاطة بشأن عدم وضوح إيصالات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

كتب- محمد سامي:

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن عدم وضوح إيصالات الدفع لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.

وأشارت متى، في بيان لها اليوم السبت، إلى أنه يصدر إيصال الدفع لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بخط صغير جدًّا ولا يوجد به القيمة المدفوعة من المشترك، وعند العودة إلى الشباك في شركة الكهرباء لمعرفة القيمة المدفوعة أو المتبقية، فإنه لا يتم معرفة أي شيء.

وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: هل يعقل أن يتم دفع ٥٠٠ جنيه على سبيل المثال، ولم يظهر على الإيصال القيمة المدفوعة، وعند وضع الكارت في عداد الكهرباء يظهر أقل بكثير داخل العداد؟!

وطالبت متى بضرورة تحويل طلب الإحاطة إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لتعديل "السيستم" الخاص بدفع إيصالات الدفع لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، حتى تكون هناك شفافية ما بين المشترك و"السيستم"، لمعرفة حقوق كل منهما.

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