الجيزة: ضبط 10.5 طن لحوم غير صالحة خلال حملات تفتيشية بعدد من الأحياء

كتب- محمد أبو بكر:

تمكنت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 10.5 طن من اللحوم والفواكه الملوثة، ومصنعات وقطع لحوم وهياكل دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وذلك خلال الحملات التفتيشية التي نُفذت على مدار أسبوعين، حيث شملت المحلات التجارية ومنافذ الثلاجات الخاصة باللحوم.

تكثيف الجهود للتفتيش على الأسواق والمحال

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومباحث التموين لمواصلة حملات التفتيش الدورية على الأسواق والمحلات العامة والمطاعم والمنشآت الأخرى للتأكد من سلامة وجودة الأطعمة المقدمة للمواطنين.

وأكد "النجار"، ضرورة التصدي بكل حزم لأي مخالفة تتعلق بالصحة العامة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين، مشددًا على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تفاصيل المضبوطات في الحملات التفتيشية

أوضح محافظ الجيزة، أن الحملة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة والمصنعات غير الصالحة للاستهلاك، إذ تم ضبط 2 طن و150 كجم مصنعات لحوم وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك في منطقتي كرداسة والبدرشين، وتم ضبط 2 طن و100 كجم من المصنعات الفاسدة في إمبابة.

ضبط لحوم ودهون حيوانية فاسدة في عدة أحياء

تمكنت الفرق المختصة من ضبط 3 أطنان و40 كجم من مصنعات اللحوم، ودهون حيوانية، ومقطعات لحوم وهياكل دواجن وكبدة وأسماك مستوردة فاسدة في أحياء بولاق الدكرور والطالبية، إضافة إلى ضبط طن و550 كجم من اللحوم المفرومة والمقطعات الفاسدة في أحياء المنيرة الغربية والهرم والعجوزة.

ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية

في إطار التفتيش على اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، تم ضبط 387 كجم من اللحوم المذبوحة بطريقة غير قانونية في أحياء الهرم وبولاق الدكرور والوراق وجنوب والعمرانية والشيخ زايد وأكتوبر.

من جانبه، أفاد الدكتور علاء عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري، بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير 32 محضرًا ضد المخالفين، وذلك تنفيذًا لدور المديرية في حماية صحة المواطنين والحفاظ على جودة السلع المعروضة.

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