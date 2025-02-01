رسالة من مظلوم إلى ظالمه.. أول قرار من وزير الثقافة بشأن موظف الأوبرا المنتحر

كتب- محمد شاكر:

قرر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات وفاة أحد موظفي دار الأوبرا المصرية.

وأعرب وزير الثقافة، في بيان السبت، عن خالص تعازيه القلبية لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما أكد أن الوزارة لن تدخر جهدًا في المتابعة وتقديم الدعم اللازم لأسرته.

وكان أنهى هاني عبد القادر، الموظف بدار الأوبرا المصرية، حياته، بسبب تعرضه -حسب رسالة تركها- للظلم من قبل أحد الأشخاص بجهة عمله، الأمر الذي انتهى إلى فصله.

وقال "هاني"، في رسالته: ستراني في مرضك وضعفك.. ستراني عقوق أبنائك.. ستراني في هجر أصحابك.. ستراني في غدر من حولك".

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خطًا ساخنًا لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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