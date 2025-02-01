المسلماني: تطوير القنوات المصرية وترجمة المحتوى لمواكبة التحديات الثقافية

صور.. إقبال جماهيري كثيف في اليوم التاسع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

أكد أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الهيئة تعمل على تطوير القنوات المصرية والارتقاء بجودة المحتوى المعروض، مشيرًا إلى أن بعض ما يُعرض حاليًا لا يليق بمكانة مصر كدولة كبيرة.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة "حالة المعرفة في عالم متغير"، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأوضح "المسلماني"، أن هناك تحديات كبيرة في مجالات الأخلاق والتربية والثقافة، مما يستدعي إنتاج أعمال تواكب هذه التحديات، إلى جانب ترجمة المسلسلات والقنوات المصرية للوصول إلى جمهور أوسع.

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