الجيزة تكشف تفاصيل غلق شارع الهرم لمدة 6 سنوات

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن استلام الهيئة القومية للأنفاق موقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو الأنفاق "14 - الجيزة" ضمن مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع "محطة ميدان الجيزة"، وسيتم إزالة منزل كوبري الجيزة المعدني المؤدي إلى كوبري عباس وشارع البحر الأعظم.

غلق كلي للمنطقة المحصورة بين ميدان الجيزة وكوبري عباس

أوضحت محافظة الجيزة، في بيان السبت، أن تنفيذ هذا المشروع يستلزم إجراء غلق كلي لامتداد شارع الأهرام في المنطقة المحصورة بين ميدان الجيزة وكوبري عباس تحديدًا أمام مستشفى الرمد في الاتجاهين، وسيبدأ الغلق ابتداءً من الساعة 12:5 صباح يوم السبت الموافق 1 فبراير 2025، ويستمر لمدة 6 سنوات هي فترة الأعمال.

تحويلات مرورية لتسهيل الحركة

ذكرت المحافظة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قد وضعت خطة لتحويلات مرورية لتسهيل حركة المركبات في المنطقة المحيطة بموقع العمل، وجاءت التحويلات على النحو التالي:

- المركبات القادمة من المنيل وكوبري عباس ومتجهة إلى ميدان الجيزة: ستواصل السير في شارع الأهرام ثم الدخول يمينًا إلى شارع قرة ابن شريك، ثم استكمال السير حتى شارع مراد وصولًا إلى فتحة الدوران المستحدثة بعد كنيسة مطرانية الجيزة، ومن ثم العودة إلى شارع مراد وصولًا إلى ميدان الجيزة.

- المركبات القادمة من المنيل وكوبري عباس ومتجهة إلى شارع البحر الأعظم: ستدخل يسارًا من فتحة الدوران المستحدثة باتجاه نفق عباس، ثم استكمال السير وصولًا إلى شارع البحر الأعظم ومنطقة المنيب.

- المركبات القادمة من كوبري الجيزة المعدني وميدان الجيزة ومتجهة إلى كوبري عباس: ستنزل من منزل كوبري الجيزة المعدني، ثم تسير في شارع مراد حتى أعلى نفق بهي الدين بركات، ثم تدخل يمينًا إلى شارع بهي الدين بركات، وتستكمل السير حتى نفق عباس، ثم تدخل يسارًا إلى المطلع المؤدي الى كوبري عباس ومناطق المنيل.

وأكدت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة في محيط الأعمال بهدف توعية المواطنين وتيسير حركة السير عليهم.

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