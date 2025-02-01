5 خطوات للتقدم لعضوية اللجان العلمية أو المحكمين بـ"الأعلى للجامعات" 2025

كتب- عمر صبري:

بدأت المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، فتح باب التقدم لعضوية اللجان العلمية والمحكمين في الدورة الخامسة عشرة (2025- 2028) لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ والمؤسسات التعليمية العالية الأخرى داخل جمهورية مصر العربية التي حصلت على التصنيفات الدولية لآخر خمس سنوات قبل التقدم، طبقًا لما جاء بقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بتاريخ 28/1/2024 بشأن اللجان العلمية.

ويمكن للراغبين التسجيل بـ اضغط هنا

ونوه المجلس الأعلى للجامعات بأنه على أعضاء هيئة التدريس الذين لم يحدثوا بياناتهم تسجيل الدخول على حساباتهم الخاصة وتحديث بياناتهم والحفظ؛ لإبداء الرغبة في الانضمام إلى اللجان العلمية والمحكمين في الدورة الخامسة عشرة، علمًا بأنه في حال فقدانهم كلمة المرور الخاصة بحساباتهم الشخصية على النظام، استرجاع كلمة المرور عن طريق اتباع الآتي:

1 - الدخول على موقع المجلس، اضغط هنا ثم اختيار "تسجيل الدخول" من القائمة الرئيسية (أقصى يمين الصفحة).

2 - يتم الضغط على رابط "هل نسيت معلومات الدخول؟"

3 - يظهر المتصفح إمكانية إدخال البريد الإلكتروني أو الرقم القومي باللغة الإنجليزية؛ لاسترجاع معلومات الدخول.

4 - الضغط على التأكد من البيانات.

5 - يقوم النظام بإرسال بريد إلكتروني يحتوي على بيانات الدخول، وذلك على البريد الإلكتروني المسجل على النظام، مع إظهار البريد الإلكتروني؛ ليتمكن العضو من مراجعة بريده الإلكتروني المذكور (برجاء مراجعة Inbox and Spam/Junk).

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