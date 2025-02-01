أسد الفيوم.. نقيب البيطريين يكشف مفاجأة بشأن الهجوم على حارس الحديقة

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت حديقة حيوان الفيوم حادثًا مأساويًا، حيث لقي أحد الحراس مصرعه بعد تعرضه لهجوم من أسد مفترس داخل الحديقة، وتم نقل جثمان الحارس إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة أسباب وقوعه.

نقيب البيطريين: إهمال تسبب في الكارثة

علق الدكتور مجدي حسن، نقيب البيطريين، على الحادث، مؤكدًا وجود إهمال واضح أدى إلى وقوع الكارثة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حماية صارمة للعاملين داخل حدائق الحيوان.

وقال: "لا يمكن السماح بدخول العامل عريس الأسد دون ضوابط، كما أن العامل نفسه كان يجب أن يكون أكثر حذرًا، فهذه حيوانات مفترسة لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها في أي لحظة".

غياب الإجراءات الوقائية

أضاف "حسن"، في تصريحات إلى مصراوي، أن العامل لم يكن مستوعبًا خطورة الموقف واعتمد على أن الأمور ستكون تحت السيطرة، مؤكدًا أن هذا لا يحدث في أي حديقة حيوان منظمة.

وأوضح نقيب البيطريين، أن هناك إجراءات وبروتوكولات يجب اتباعها عند التعامل مع الأسود، من بينها ضرورة أن يكون الدخول إلى العرين في حالات الطوارئ فقط، وأن يتم ذلك بمرافقة اثنين من الزملاء لضمان التدخل السريع في حال حدوث أي طارئ مع الاستعانة بطبيب بيطري.

أهمية التدريب والرقابة الإدارية

أشار نقيب البيطريين، إلى أن الحديقة تضم أطباء بيطريين يجب إبلاغهم بأي مستجدات تتعلق بالحيوانات المفترسة، مع الالتزام باللوائح المنظمة للعمل داخل الحديقة، قائلًا: يجب أن يكون العاملون مدربين جيدًا على التعامل مع الأسود، واللوم الأكبر يقع على إدارة الحديقة التي لم توفر إجراءات السلامة اللازمة، إلى جانب مسؤولية العامل الذي لم يلتزم بالتدابير الوقائية.

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