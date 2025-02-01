تحرك برلماني عاجل بشأن تعريب العلوم الطبية في الأزهر الشريف -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن الإعلان عن تعريب العلوم الطبية في الأزهر.

وأشار أبو العلا إلى أنه قبل أيام أصدر رئيس جامعة الأزهر قرارًا وجَّه خلاله بتشكيل لجنة من قسم الطب النفسي بطب الأزهر؛ لتعريب الطب النفسي، كبداية لتعريب باقي أقسام كلية الطب.

وقال أبو العلا: هذا القرار لاقى مواقف مختلفة ما بين مؤيد ومعارض، وهو الأمر الذي يتطلب حوارًا مجتمعيًّا قبل تطبيقه حرصًا على مكانة الطبيب المصري بين بلدان العالم.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الحديث بأن عددًا من الدول مثل اليابان اتخذت قرارًا بتحويل العلوم الطبية إلى لغتها الأصلية، نجحت في هذا الأمر، لا بد أيضًا من دراسته وعدم التسرع فيه.

وأكد أبو العلا أن هذا القرار يحتاج إلى دراسة مستفيضة يشارك فيها الخبراء المختصون؛ حرصًا على مستقبل القطاع الطبي في مصر.

وطالب النائب أيمن أبو العلا الحكومةَ باتخاذ ما يلزم في شأن إقرار تعريب العلوم الطبية، وإجراء الدراسات اللازمة قبل التطبيق.

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