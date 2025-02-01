750 ألف عملية تطهير.. توجيه مهم لوزير الري بشأن المصارف وشبكات الصرف المغطى

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة حالة منظومة الصرف الزراعي، وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف .

واستعرض الاجتماع خطة الصيانة والتطهيرات للصرف المكشوف والمغطى، والتي قامت هيئة الصرف بتنفيذها خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والمتمثلة في خطة وأنشطة صيانة الصرف المكشوف، وموقف أعمال نزع الحشائش، وخطة صيانة الصرف المغطى، وموقف عمليات صيانة الصرف المغطى الجارية .

ونوه الاجتماع بأنه قد تم خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ تنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال تصل إلى ١٧٨٧٣ كيلومترًا، وتجريف ٣.٩٠ مليون متر مكعب ، وتمهيد جسور بأطوال تصل إلى ٩٦٤ كيلومترًا .

وأفاد المجتمعون أنه في ما يخص خطة صيانة شبكات الصرف المغطى والتي تقوم بها هيئة الصرف؛ فقد تم خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ تنفيذ عدد ٧٥٠ ألف عملية تطهير لغرف الصرف المغطى، وتنفيذ أعمال غسيل شبكات الصرف المغطى في زمام يتجاوز ٢.٩٠ مليون فدان .

وتم استعراض حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء في ما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف الزراعية .

ووجه سويلم بمواصلة العمل من كل أجهزة هيئة الصرف بالمحافظات؛ لتنفيذ أعمال تطهير وصيانة المصارف الزراعية المكشوفة بما يضمن الحفاظ على المصارف وتمكينها من إمرار التصرفات المائية المطلوبة مع تحقيق المناسيب الآمنة بالمصارف، بالإضافة إلى مواصلة أعمال تطهير وصيانة شبكات الصرف المغطى القائمة، وتنفيذ أعمال إحلال شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي، وذلك ضمن أعمال البرنامج القومي الثالث للصرف، والذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ٩٠ ألف فدان .

جدير بالذكر أن هيئة الصرف تقوم بالإشراف على تطهير عدد ٤٤٤٢ مصرفًا بأطوال إجمالية تصل إلى نحو ٢٢ ألف كيلومتر -يتم تطهير معظمها مرتَين سنويًّا- بالإضافة إلى إنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة على هذه المصارف .

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