"عربية النواب": الحشود أمام معبر رفح تؤكد أن رفض التهجير قناعة مصرية راسخة

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن المشهد الاستثنائي الذي صنعه المصريون أمام معبر رفح يعكس الموقف الشعبي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، فقد تدفقت الحشود إلى أقرب نقطة على الحدود مع غزة لتأكيد رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، في رسالة تعبر عن عمق الروابط التاريخية بين الشعبين، والدعم المصري الراسخ للقضية الفلسطينية.

وأوضح "محسب"، في بيان السبت، أن هذا التحرك الشعبي جاء في توقيت حساس، يحمل دلالات مهمة على المستويين الشعبي والرسمي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية التي تهدد الأمن القومي المصري، والتصريحات الأمريكية بشأن إمكانية نقل سكان قطاع غزة إلى مصر أو الأردن.

وأشار إلى أن تجمع الآلاف أمام معبر رفح لم يكن مجرد حدث عابر، بل يعكس وعياً شعبياً بأهمية القضية الفلسطينية باعتبارها جزءاً من الوجدان المصري، كما يؤكد رفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء أو الداخل المصري.

وأضاف أن هذه الحشود، التي تكبدت عناء الطريق والسفر، تعبر عن إرادة وطنية قوية تتماشى مع الموقف الرسمي للدولة المصرية، والتي شددت مراراً على رفضها لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير أو التوطين.

وشدد "محسب"، على أن هذا المشهد يعكس استعداد الشعب المصري للدفاع عن ثوابته الوطنية، مما يمنح القيادة المصرية دعماً قوياً في مواجهة الضغوط الدولية والإقليمية. فالموقف المصري، سواء الشعبي أو الرسمي، يرفض أي حلول غير عادلة تمس حقوق الشعب الفلسطيني أو تسهم في تصفية قضيته، مؤكداً أن مصر ليست مجرد وسيط، بل شريك أساسي في حماية الحقوق الفلسطينية ورفض أي مشروعات مشبوهة قد تهددها.

ولفت النائب إلى أن التحرك الشعبي يتزامن مع الجهود الدبلوماسية المصرية لإيجاد حلول عادلة للقضية الفلسطينية، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، مؤكداً أن رفض التهجير والتوطين ليس موقفاً حكومياً فقط، بل قناعة راسخة لدى كل مصري.

كما شدد على أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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