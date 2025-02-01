عمرو أديب عن وضع صورة الرئيس بـ "جيروزاليم" الإسرائيلية: دي قلة أدب

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب على ما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية من صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإيراني المقتول إبراهيم رئيسي، معبرًا عن استياءه الشديد من هذا التصرف الذي وصفه بـ"قلة الأدب وعدم المسئولية".

خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "mbc مصر" اعتبر أديب أن ما حدث يعتبر بمثابة تهديد ورسالة من الجانب الإسرائيلي، تهدف إلى التأكيد على أن مصر تسير نحو أن تصبح دولة مارقة لا تلتزم بأي حسابات، واصفًا ذلك بأنه رسالة قذرة في الحقيقة.

قال مقدم "الحكاية": وضع صورة الرئيس السيسي مع الرئيس الإيراني المقتول هو فعل قليل الأدب وغير مسؤول من جريدة إسرائيلية وقحة، الجريدة بتلمح بتهديد للرئيس، انت بتهدد ضابط مخابرات مهدد بالقتل من 2013 وتعرض لمحاولات اغتيال نعرف بعضها ولا نعلم عن الباقي شيء".

وانتقد أديب الضعف الإسرائيلي، مشددًا على أن "الإسرائيلي أجبن من أن يدخل في مواجهة مع مصر"، مضيفًا: "انت في إسرائيل عايز تعمل أزمة مع دولة على حدودك كتلتها 120 مليون جندي عشان فكرة جات في بال الحاج أبو حنان".

وأكد عمرو أديب أن مصر ليست ضعيفة، بل هي دولة قوية تحظى بالتقدير المتبادل من الولايات المتحدة. وهو ما يعكس قوة الدولة المصرية في السياسة الدولية.