نشرة منتصف الليل| السيسي يهنئ أحمد الشرع لتوليه رئاسة سوريا.. والزراعة تعلق على افتراس أسد لحارسه بالفيوم
كتب-عمرو صالح:
شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
اضطراب الملاحة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.
فريد زهران: ترامب يتعامل بغطرسة.. حل القضية الفلسطينية موجود على أرضها
علق فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي والمرشح الرئاسي السابق، على احتشاد الألاف من المصريين أمام معبر رفح رفضًا لتهجير الفلسطينيين.
وزيرة البيئة: نعمل على إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي في مصر لبحث التعاون المشترك في عدد من المشروعات ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وانظمة MRV ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى.
مئوية موسى صبري.. معرض الكتاب يكرّم أحد أعمدة الصحافة المصرية
نظّمت "قاعة الصالون الثقافي"، اليوم، ندوة خاصة ضمن محور "شخصيات مصرية" للاحتفاء بمئوية ميلاد الكاتب الصحفي الكبير موسى صبري، وذلك تأكيدًا على دور المعرض في تكريم رموز الأدب في إطار فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
وزير الخارجية ورئيس المتحف الكبير.. أبرز فعاليات معرض القاهرة الكتاب غداً
تستضيف الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب مجموعة واسعة من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عن برنامج اليوم التاسع للنشاط الثقافي، الذي سيُقام يوم السبت ١ فبراير في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات.
الرئيس السيسي يهنئ أحمد الشرع لتوليه منصب رئاسة سوريا
توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة إلى أحمد الشرع لتوليه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الإنتقالية.
"معاشات الصحفيين" تحتفل برواد المهنة.. وعبدالمجيد: ننفذ استراتيجية بآليات غير مسبوقة
نظمت لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، حفل عيد الميلاد الجماعي لرواد المهنة بجدولي المعاشات والمُشتغلين، مساء الخميس، وسط حضور كثيف من رواد المهنة وجيل الوسط والشباب.
مختار جمعة: مواقف الرئيس السيسي أزعجت العدو الصهيوني ونقف صفا واحدا خلفه
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق عن دعمه للدولة المصرية والقيادة السياسية في موقفها بشأن حرب غزة ومحاولات تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين
لمدة 6 سنوات.. الجيزة: غلق كلي لامتداد شارع الأهرام بدءًا من غدًا السبت
أعلنت محافظة الجيزة، عن تسليم الهيئة القومية للأنفاق موقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو انفاق (١٤ - الجيزة) ضمن مشروع مترو انفاق الخط الرابع ( محطة ميدان الجيزة ) وإزالة منزل كوبرى الجيزة المعدني المؤدى لكوبري عباس وشارع البحر الأعظم.
بعد أضخم حفل توقيع بمعرض الكتاب.. حسن الجندي: "نوح المذبوح" رواية مستوحاة من أسطورة شعبية
شهد حفل توقيع رواية “نوح المذبوح” للكاتب حسن الجندي، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالًا كبيرًا من القراء ومحبي أدب الرعب والتشويق.
أقل معدل مواليد منذ 2007.. الصحة: السياسات الصحية ساهمت في انخفاض معدلات نمو السكان
أكدت وزارة الصحة والسكان، أن السياسات الصحية والسكانية التي عملت على ضمان تحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي، أدت إلى تحقيق انخفاض ملحوظ في معدلات النمو السكاني خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات الحكومية والمبادرات الصحية في تحقيق تحول إيجابي ملموس على أرض الواقع.
أول تعليق من "الزراعة" على افتراس أسد لحارس بحديقة حيوان الفيوم
علق عادل عز مدير عام هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، على واقعة أسد الفيوم الذي إلتهم رأس فرد أمن داخل الحديقة مساء اليوم السبت، مما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنيين.
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