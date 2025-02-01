نشرة منتصف الليل| السيسي يهنئ أحمد الشرع لتوليه رئاسة سوريا.. والزراعة تعلق على افتراس أسد لحارسه بالفيوم

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.

علق فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي والمرشح الرئاسي السابق، على احتشاد الألاف من المصريين أمام معبر رفح رفضًا لتهجير الفلسطينيين.

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي في مصر لبحث التعاون المشترك في عدد من المشروعات ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وانظمة MRV ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى.

نظّمت "قاعة الصالون الثقافي"، اليوم، ندوة خاصة ضمن محور "شخصيات مصرية" للاحتفاء بمئوية ميلاد الكاتب الصحفي الكبير موسى صبري، وذلك تأكيدًا على دور المعرض في تكريم رموز الأدب في إطار فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

تستضيف الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب مجموعة واسعة من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عن برنامج اليوم التاسع للنشاط الثقافي، الذي سيُقام يوم السبت ١ فبراير في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة إلى أحمد الشرع لتوليه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الإنتقالية.

نظمت لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، حفل عيد الميلاد الجماعي لرواد المهنة بجدولي المعاشات والمُشتغلين، مساء الخميس، وسط حضور كثيف من رواد المهنة وجيل الوسط والشباب.

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق عن دعمه للدولة المصرية والقيادة السياسية في موقفها بشأن حرب غزة ومحاولات تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين

أعلنت محافظة الجيزة، عن تسليم الهيئة القومية للأنفاق موقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو انفاق (١٤ - الجيزة) ضمن مشروع مترو انفاق الخط الرابع ( محطة ميدان الجيزة ) وإزالة منزل كوبرى الجيزة المعدني المؤدى لكوبري عباس وشارع البحر الأعظم.

شهد حفل توقيع رواية “نوح المذبوح” للكاتب حسن الجندي، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالًا كبيرًا من القراء ومحبي أدب الرعب والتشويق.

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن السياسات الصحية والسكانية التي عملت على ضمان تحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي، أدت إلى تحقيق انخفاض ملحوظ في معدلات النمو السكاني خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات الحكومية والمبادرات الصحية في تحقيق تحول إيجابي ملموس على أرض الواقع.

علق عادل عز مدير عام هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، على واقعة أسد الفيوم الذي إلتهم رأس فرد أمن داخل الحديقة مساء اليوم السبت، مما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنيين.





اقرأ أيضا..

رياح وأمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا



