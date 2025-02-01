حماة الوطن يدعو المجتمع الدولي لتحمل المسئولية التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني

كتب-عمرو صالح:

أكد حزب حماة الوطن، أن احتشاد آلاف المصريين أمام معبر رفح الحدودي، في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، رسالة إلى العالم عن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية.

وأشار الحزب في بيانه، إلى أن الشعب المصري قال كلمته "لا لتهجير الفلسطينيين"، في تأكيد جديد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفض تصفيتها بأي شكل من الأشكال".

وأضاف أن الملحمة الشعبية المصرية أمام معبر رفح، تعبر عن تماسك الجبهة الداخلية، والوقوف صفا واحد خلف القيادة السياسية ودعمها في مواجهة أي ضغوط من شأنها التأثير على موقفنا الرافض لتهجير الفلسطينيين.

وجدد الحزب، دعوته إلى المجتمع الدولي لتحمل المسئولية التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، ومساندة الموقف المصري في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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