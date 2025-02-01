ندوة "الوسيط في مكافحة الجرائم السيبرانية" تسلط الضوء على التحديات والحلول القانونية

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

استضافت قاعة “فكر وإبداع” ندوة لمناقشة الدراسة التحليلية المقارنة “الوسيط في مكافحة الجرائم السيبرانية”، وذلك ضمن فعاليات الدورة السادسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي أعدها الدكتور محمد سعيد عبد العاطي والدكتور محمد محمود شوقي، ونشرتها منشورات الحلبي الحقوقية.

شارك في الندوة كل من الدكتور جميل عبد الباقي الصغير والدكتور عبد الله الشيخ، وأدارها الدكتور عمرو محمد شكري القبطان، الذي استهل اللقاء بالترحيب بالحضور، مؤكدًا على أهمية موضوع الجرائم السيبرانية وتأثيره الكبير على التشريعات القانونية، مشيرًا إلى أن هذا الكتاب قد يسهم في تطوير القوانين ذات الصلة.

الجرائم السيبرانية وتطور التشريعات

تناول الدكتور جميل عبد الباقي الصغير أبعاد الإسناد الجنائي للجرائم السيبرانية، مشيرًا إلى أن القوانين التقليدية كانت تقتصر على الجرائم ذات الطابع المادي، إلا أن التطور التكنولوجي فرض ظهور جرائم جديدة تتطلب مفاهيم قانونية حديثة مؤكداً على أهمية قانون 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية في مواكبة التطورات المستمرة في هذا المجال.

الجانب التشريعي والأمني في مكافحة الجرائم الإلكترونية

من جانبه، تطرق الدكتور عبد الله الشيخ إلى الموقف البرلماني، موضحًا أن قانون 151 لسنة 2020، رغم إقراره، يحتاج إلى تحديثات مستمرة لمواكبة التطورات السريعة. كما شدد على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لمواجهة هذه التحديات.

أما فيما يتعلق بالموقف الأمني، فقد أشار إلى جهود وزارة الداخلية في مواجهة الجرائم السيبرانية، من خلال إنشاء إدارات متخصصة لاستقبال البلاغات الإلكترونية، وتدريب الخبراء لمواكبة التطورات التقنية وتقديم حلول قانونية فعالة.

تطور الجرائم السيبرانية والتحديات الرقمية

تحدث الدكتور محمد محمود شوقي عن المراحل المختلفة لتطور الجرائم السيبرانية، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة بدأت في السبعينيات، ثم تطورت مع تطور الإنترنت من Web 1 إلى Web 4، مما زاد من تعقيداتها موضحاً أن الإنترنت يتكون من ثلاث طبقات، حيث تشكل الطبقة الظاهرة 4% فقط، في حين يشكل الإنترنت المظلم (Dark Web) 96%، وهو ما يجعله بيئة خصبة للأنشطة الإجرامية، مما يستدعي تعزيز تدابير الأمان السيبراني على كافة المستويات.

نحو استراتيجية متكاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية

في ختام حديثه، شدد الدكتور شوقي على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الجرائم السيبرانية على المستويين العربي والدولي، تتضمن حلولًا عملية لحماية الأفراد والمؤسسات، وضمان أمن الفضاء الرقمي في ظل التحديات المتزايدة.

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