وزير الزراعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن استيراد البيض والدواجن

كتب- حسن مرسي:

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل جديدة حول جهود الدولة لضبط أسعار البيض والدواجن قبل شهر رمضان.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أشار فاروق إلى أن الحكومة فتحت باب استيراد بيض المائدة لضبط الأسعار والسيطرة على السوق، مؤكدًا أن الوزارة رصدت تحركات في أسعار بيض المائدة خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن فتح باب الاستيراد يهدف إلى ضمان توافق المنتجين مع الأسعار المناسبة لهذه السلعة.

وأكد أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

وتابع وزير الزراعة أن الحكومة ستوسع هذا العام في تنظيم معارض السلع الغذائية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم معارض "أهلا رمضان" على مستوى جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن هذه المعارض تسهم في توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأوضح فاروق أن الوزارة سمحت باستيراد كتاكيت التسمين والبياض والبيض المخصب كمدخلات إنتاج، مع التشديد على الالتزام بالضوابط والمعايير والاشتراطات المنظمة.

وأكد أن الاستيراد سيتم من مناشئ تتمتع بوضع وبائي يسمح بالاستيراد، وأن القطعان الواردة يجب أن تتميز بمعدلات أداء متميزة وإنتاجية عالية.

كما أعلن وزير الزراعة عن قرار الوزارة بتذليل العقبات التي تواجه مربي ومنتجي الدواجن، والتنسيق مع البنك الزراعي المصري لتقديم قروض تمويلية ميسرة لرفع كفاءة العنابر والتوسع في الطاقات الإنتاجية.

وأشار إلى أن تراجع أسعار الأعلاف واستقرارها شجع المربين على زيادة الإنتاج، مما سيسهم في تعزيز توافر الدواجن بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان.