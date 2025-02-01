اضطراب الملاحة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 6 فبراير على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق مطروح وتمتد إلى الإسكندرية.

وتنشط حركة الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

وحذرت الأرصاد من إضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وارتفاع الموج يصل إلى (2.5 - 3.5)م.

وبداية من الأحد 2 فبراير وحتى الثلاثاء 4 فبراير فمن المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.

ونشاط لحركة الرياح وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة خلال يومي الأربعاء 5 فبراير والخميس 6 فبراير.



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