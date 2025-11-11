كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أن التشغيل الكامل للمتحف، الذي بدأ في 4 نوفمبر، شهد كثافة مرتفعة للزوار، خاصة يوم الجمعة الماضي، ما أدى إلى نفاد التذاكر وغلق الأبواب بعد تجاوز الطاقة الاستيعابية.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أعلن "غنيم" عن إجراء تنظيمي جديد، يعتمد على قصر الحجز في أيام الإجازات الأسبوعية على الموقع الإلكتروني فقط لضمان تنظيم أفضل. بينما سيظل شراء التذاكر متاحًا من شبابيك البيع في الأيام العادية، مع وقف البيع فور الوصول للسعة الكاملة.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن إدارة المتحف تدرس أيضًا تطبيق نظام دخول بـ مواعيد محددة مستقبلًا، وذلك لمراعاة تباين سلوك الزوار؛ حيث يقضي الزائر الأجنبي نحو ساعتين في الجولة، بينما قد يقضي الزائر المصري اليوم كاملًا.

