أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على استمرار العمل في اللجان الانتخابية حتى آخر ناخب، لتمكين الجميع من الإدلاء بأصواتهم.

أضاف في مؤتمر صحفي، أن جميع الناخبين المتواجدين في لجان الانتخاب سيتمكنون من الإدلاء بأصواتهم، مشيدًا في الوقت نفسه بجهود رؤساء اللجان الفرعية.

وتُجرى المرحلة الأولى من الانتخابات في 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح، لاختيار 143 مقعدًا يتنافس عليها 1281 مرشحًا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت اكتمال جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، مشيرة إلى توزيع القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية، وتوفير جميع المستلزمات داخل المقار الانتخابية.

كما شددت الهيئة على أهمية التزام الناخبين بالتعليمات المعلنة داخل اللجان أثناء عملية التصويت، وعدم استخدام الهواتف المحمولة داخل سرادق الاقتراع، مؤكدة أن العملية الانتخابية تخضع لمتابعة دقيقة من منظمات محلية ودولية لضمان الشفافية والنزاهة.

