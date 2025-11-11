بحضور وزير الصحة.. تفاصيل مؤتمر "تبرع حياة مصر" لتعزيز زراعة الأعضاء

تستضيف القاهرة فعاليات المؤتمر الدولي لمبادرة "تبرع حياة مصر" (Donate Life Egypt) خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، تحت شعار "ميثاق القاهرة – رؤية واحدة.. أمل واحد.. قلب واحد"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبالشراكة مع جمعيات دولية وعدد من الجامعات والمؤسسات الصحية.

يأتي المؤتمر في إطار جهود الدولة المصرية لرفع معايير الرعاية الصحية، وتعزيز منظومة التبرع وزراعة الأعضاء وفق أعلى المعايير الأخلاقية والعلمية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للحوار الصحي والإنساني على المستوى العالمي.

وانطلقت مبادرة "تبرع حياة مصر" لتكون نقطة تحول في مسيرة الوطن نحو القضاء على فشل الأعضاء وبناء مجتمع صحي ومعافى، من خلال منظومة متكاملة للتبرع الأخلاقي بالأعضاء وزراعتها، حيث حققت منذ انطلاقها، حضوراً بارزاً داخل الجامعات المصرية، سواء بالكليات الطبية أو غير الطبية، وامتدت إلى المجتمع ككل عبر حملة توعوية شاملة تهدف إلى تصحيح المفاهيم ونشر ثقافة العطاء.

وتسعى المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها: دعم جهود الدولة لتطوير منظومة زراعة الأعضاء وفق أعلى المعايير العالمية، ومساعدة دول أفريقيا والمنطقة العربية في هذا المجال، وتنظيم أنشطة تعليمية متخصصة لتعزيز الخبرة الوطنية، وتعزيز البحث العلمي في مجال التبرع وزراعة الأعضاء، وبناء شراكات قوية مع الجمعيات والمؤسسات العالمية، ونشر الوعي بقيم التبرع الأخلاقي والوقاية من أمراض الفشل العضوي.

يشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 2500 زائر دولي و250 خبيرا عالميا من أبرز المؤسسات والجمعيات المتخصصة في زراعة الأعضاء، من بينهم: البروفيسور ألفن روث، الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، وأحد أبرز المساهمين في تطوير أنظمة التخصيص العادل لبرامج تبادل الأعضاء حول العالم، الدكتور إغنازيو مارينو، عضو البرلمان الأوروبي وجراح زراعة كبد عالمي، ورائد تطوير السياسات الأخلاقية في زراعة الأعضاء.

من أبرز فعاليات المؤتمر الإعلان عن "ميثاق القاهرة لأخلاقيات زراعة الأعضاء"، والذي يمثل إطاراً دولياً موحداً للتعاون في مجال زراعة الأعضاء، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق المتبرعين والمتلقين.

كما يشهد المؤتمر اجتماع التوافق العالمي لزراعة الكبد للأطفال، الهادف إلى وضع معايير دولية موحدة وتحسين فرص العلاج للأطفال حول العالم.

تُختتم فعاليات المؤتمر باحتفالية كبرى تقام في قلعة صلاح الدين الأيوبي مساء الجمعة 14 نوفمبر 2025، بحضور نخبة من رواد زراعة الأعضاء وأبرز الشخصيات الوطنية والفنية والإعلامية، تحت شعار: "ميثاق القاهرة: رؤية واحدة.. أمل واحد.. قلب واحد".