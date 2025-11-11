وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالجيزة

كتب - أحمد عادل:

أدلى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مساء اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك داخل لجنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمحافظة الجيزة، ضمن محافظات المرحلة الأولى للعملية الانتخابية.

وأكد وزير الثقافة في تصريحات لـ"مصراوي" عقب الإدلاء بصوته أنه حرص على المشاركة في العُرس الانتخابي رغم عودته فجرًا من دولة قطر.

وأضاف "هنو" أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق كل مواطن حريص على مستقبل الوطن، مشددًا على أهمية أن يعبر كل ناخب عن رأيه بحرية واختيار من يراه الأقدر على تمثيله في مجلس النواب القادم.

وتُجرى المرحلة الأولى من الانتخابات في 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح، لاختيار 143 مقعدًا يتنافس عليها 1281 مرشحًا.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات اكتمال جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، مشيرة إلى توزيع القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية، وتوفير جميع المستلزمات داخل المقار الانتخابية.

كما شددت الهيئة على أهمية التزام الناخبين بالتعليمات المعلنة داخل اللجان أثناء عملية التصويت، وعدم استخدام الهواتف المحمولة داخل سرادق الاقتراع، مؤكدة أن العملية الانتخابية تخضع لمتابعة دقيقة من منظمات محلية ودولية لضمان الشفافية والنزاهة.

