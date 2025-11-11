رئيس الوزراء: نستهدف زيادة أسطول مصر للطيران بـ28 طائرة جديدة

القاهرة - مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة لديها تصور واضح لعدد الغرف الفندقية التي تحتاجها في كل منطقة، بجانب العمل مع وزارة الطيران على زيادة قدرات المطارات على الاستيعاب الأكبر.

وأشار مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم، إلى التوسع في إنشاء صالات القدوم والسفر بمطار سفنكس ومطار الغردقة، وزيادة حجم أسطول مصر للطيران من خلال 28 طائرة جديدة خلال عامين.

وأضاف: "الدولة لديها خطة طموحة للطاقة الجديدة والمتجددة".