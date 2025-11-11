إعلان

رئيس الوزراء: نستهدف زيادة أسطول مصر للطيران بـ28 طائرة جديدة

كتب : مصراوي

06:36 م 11/11/2025

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة - مصراوي:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة لديها تصور واضح لعدد الغرف الفندقية التي تحتاجها في كل منطقة، بجانب العمل مع وزارة الطيران على زيادة قدرات المطارات على الاستيعاب الأكبر.

وأشار مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم، إلى التوسع في إنشاء صالات القدوم والسفر بمطار سفنكس ومطار الغردقة، وزيادة حجم أسطول مصر للطيران من خلال 28 طائرة جديدة خلال عامين.

وأضاف: "الدولة لديها خطة طموحة للطاقة الجديدة والمتجددة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزارة الطيران

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
شعبة الذهب: انتهت فترة التصحيح وتوقعات بقمم سعرية جديدة
لماذا عادت أسعار الذهب عالميا للارتفاع مرة أخرى؟ خبراء يوضحون
أزمة عبدالله رشدي.. بلوجر: تزوجته وكنت هخرج من الملة.. والداعية يرد باقتباس سلفي
انهيار شيماء سعيد في جنازة زوجها إسماعيل الليثي (صور)
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة