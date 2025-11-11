إعلان

طقس ممطر بقوة.. الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

كتب : محمد عبدالناصر

04:21 م 11/11/2025

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عودة الطقس الخريفي الممطر بقوة اعتبارًا من يوم الخميس 13 نوفمبر 2025، وذلك نتيجة تأثر البلاد بحالة جديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق شمال البلاد.


وأوضحت الهيئة أن السبب الرئيسي وراء هذه الحالة هو تمركز منخفض جوي عميق فوق البحر المتوسط، يصاحبه حوض علوي بارد متعمق في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الرياح وتصاعد فرص سقوط الأمطار.


أهم مظاهر الحالة الجوية المتوقعة تتمثل في أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية على بعض المناطق الشمالية، واحتمالية تساقط حبات البرد في مناطق محدودة، بجانب انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.


وتابعت الهيئة: يوجد نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤثر على حركة الملاحة أحيانًا.


وأكدت الأرصاد أن التحذيرات سيتم تحديثها بشكل مستمر، مشيرة إلى ضرورة متابعة البيانات الرسمية، خاصة لسكان السواحل الشمالية والوجه البحري، في ظل توقعات بتزايد قوة الحالة الجوية اعتبارًا من نهاية الأسبوع.

الهيئة العامة للأرصاد طقس ممطر منخفض جوي

