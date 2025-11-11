عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاءً رفيع المستوى مع الدكتور عبيد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والدكتور إبراهيم الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، لبحث سبل تعزيز الشراكة العربية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي.



وتناول الاجتماع آليات زيادة الاستثمارات العربية في مصر، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية للدولة، من خلال تنفيذ مشروعات في تنمية الثروة الحيوانية، وإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية، ودعم صغار المزارعين والمنتجين، إضافة إلى التعاون في مجالات التحول الرقمي، والتصنيع والميكنة الزراعية، والشراكة مع مركز البحوث الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة.



وأكد الوزير علاء فاروق حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار وتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي المصري زاخر بالفرص الواعدة في مختلف أنشطته، وأن الحكومة تعمل على إزالة أي عقبات أمام المستثمر العربي للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الإقليمي.



وكلف الوزير الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، بتسريع آلية العمل مع الهيئة العربية للاستثمار، وتسهيل التواصل مع الجهات المعنية لتعزيز التعاون الزراعي.



من جانبهم، ثمّن مسؤولو الهيئتين العربيتين الجهود المصرية، مؤكدين التزامهم بتوسيع حجم الاستثمارات والمشروعات المشتركة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي العربي، معربين عن رغبتهم في توقيع مذكرة تفاهم مع مركز البحوث الزراعية قريبًا، والدخول في شراكات مع القطاعين العام والخاص، خاصة في مجال التصنيع الزراعي.



وجاء اللقاء على هامش منتدى الاستثمار المصري الخليجي، الذي تستضيفه القاهرة يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، بتنظيم مشترك من وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وبالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

