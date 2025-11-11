قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تواصل العمل على تطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وزيادة قدراتها، والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة؛ خصوصًا من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، ودعم شبكة النقل على الجهود المختلفة، وفقًا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة.

وأضاف عصمت خلال ترؤسه أعمال الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي انعقدت، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية؛ لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية لنقل الكهرباء للعام المالي 2026- 2025، أن هناك اهتمامًا بتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الاستصلاح الزراعي، موضحًا الاعتماد على القدرات البشرية والتكنولوجية العالية والكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة.

وأوضح عصمت أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعمل على التشغيل الأمثل للشبكة؛ بما يحقق الكفاءة والاستقرار والاعتمادية، وتحقيق الأهداف للوفاء باحتياجات المستهلكين وتحسين الشبكة القومية للكهرباء عن طريق زيادة سعات محطات المحولات وأطوال خطوط وكابلات شبكات الجهود الفائقة والعالية بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية بأعلى جودة وكفاءة، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار طبقًا للاتفاقيات التي تتم في هذا الشأن؛ بما يحقق هدف الدولة الاستراتيجي لجعل مصر محورًا إقليميًّا للطاقة، وتنظيم إجراءات بيع وشراء الكهرباء طبقًا للقواعد التي يقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للوفاء باحتياجات الطلب على الطاقة ومواجهة التطور المتوقع في الأحمال، مع الحفاظ على مستوى عال من جودة التغذية المطلوبة لأغراض التنمية المختلفة على مستوى الدولة في سبيل التشغيل الاقتصادي الأمثل والأأمن لمنظومة الشبكة الكهربائية.

وعرضت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تقريرًا أكدت فيه أن الشركة تستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالي 2026/2025 حيث من المخطط أن يصل حجم استثمارات الشركة إلى 44.9 مليار جنيه وقد تم تخصيص نسبة 53% من جملة الاستثمارات لاستكمال المشروعات القائمة و47% للمشروعات الجديدة والإحلال والتجديد والتحكمات الإقليمية وذلك لتحسين أداء الشبكة لمواجهة الزيادة، وتوقعت بلوغ رصيد النقدية في آخر الفترة 4.556 مليار جنيه فى موازنة 2025/2026 وأن تبلغ الأصول الثابتة في نهاية العام المالي 2025/2026 قيمة 202708 مليون جنيه نتيجة إضافات من المشروعات بقيمة قدرها 30284 مليون جنيه خلال عام الموازنة وإضافات قدرها 5459 مليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025.

وأشارت رزق إلى قيام الشركة باتباع الإجراءات اللازمة لتحسين نسبة الفقد وذلك بالحفاظ على مستويات الجهود وتحسين معامل القدرة على الجهود الفائقة والعالية من خلال تركيب وحدات تعويض قدرة غير فعالة والتوزيع الأنسب للأحمال وإجراء التصوير الحرارى للمهمات والاستمرار في إحلال الجهود ومن المستهدف أن تصل نسبة الفقد إلى ٣,٤٠,% خلال عام الموازنة، والارتقاء بدور المركز القومي للتحكم في الطاقة ومراكز التحكم الإقليمية؛ حيث يوجد بالخدمة (۱) مركز تحكم قومي، و(۷) مراكز تحكمات إقليمية بالإضافة إلى أنه جار تنفيذ وتحديث (۳) مراكز تحكمات إقليمية، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

واختتم عصمت أعمال الجمعية، مشيدًا بجهود الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية، بما يتماشى والدعم المستمر من القيادة السياسية لمجريات تأمين الطاقة الكهربائية كركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقة المولدة والقدرات المضافة من الطاقة المتجددة، وفي إطار استراتيجية القطاع لضمان الاستدامة، موضحًا استمرار العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، مؤكدًا تطبيق أحدث معايير الجودة والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستدامة للتغذية الكهربائية، والاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات في مجالات الكهرباء والطاقة ونقل الخبرات والتوسع في برامج التدريب وتطوير الأداء للعاملين لمواكبة التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تشغيل الشبكة الكهربائية، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها وتحسين كفاءة الطاقة والتحول الرقمي.