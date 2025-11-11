بالصور.. انطلاق فاعليات التدريب البحري المصري- السعودي "الموج الأحمر 8"
كتب : محمد سامي
انطلقت فاعليات التدريب البحري المشترك المصري- السعودي (الموج الأحمر 8)، والذي يستمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عناصر من القوات البحرية لكلٍّ من مصر والسعودية والأردن والسودان واليمن وجيبوتي .
ويتضمن التدريب على عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية؛ لتوحيد مفاهيم العمل المشترك بين كل العناصر المشاركة، وكذلك التخطيط لإدارة أعمال بحرية مشتركة والتدريب على مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية؛ بما يُسهم في صقل المهارات وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة بالتدريب .
يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة؛ لدعم وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات العسكرية .