إعلان

بالصور.. انطلاق فاعليات التدريب البحري المصري- السعودي "الموج الأحمر 8"

كتب : محمد سامي

11:57 ص 11/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    فاعليات التدريب البحري (6)
  • عرض 6 صورة
    فاعليات التدريب البحري (3)
  • عرض 6 صورة
    فاعليات التدريب البحري (1)
  • عرض 6 صورة
    فاعليات التدريب البحري (4)
  • عرض 6 صورة
    فاعليات التدريب البحري (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انطلقت فاعليات التدريب البحري المشترك المصري- السعودي (الموج الأحمر 8)، والذي يستمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عناصر من القوات البحرية لكلٍّ من مصر والسعودية والأردن والسودان واليمن وجيبوتي .

ويتضمن التدريب على عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية؛ لتوحيد مفاهيم العمل المشترك بين كل العناصر المشاركة، وكذلك التخطيط لإدارة أعمال بحرية مشتركة والتدريب على مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية؛ بما يُسهم في صقل المهارات وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة بالتدريب .

يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة؛ لدعم وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات العسكرية .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فاعليات التدريب البحري السعودي لموج الأحمر 8

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية التعاملات