

قال بيان صادر عن جهاز مدينة الشيخ زايد، إنه يتم حاليا مواصلة تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور الحيوية داخل المدينة، ضمن برنامج تطوير شامل يستهدف تحسين جودة البنية التحتية وتحقيق سيولة مرورية أعلى.



وفي هذا الإطار، يواصل الجهاز أعمال رفع كفاءة المحور المركزي، الذي يُعد أحد أهم المحاور الحيوية بالمدينة، حيث تشمل الأعمال الحالية تطوير الأرصفة بدءًا من ميدان درة وحتى نهاية سور مشروع "جنة 1".



وتتضمن أعمال التطوير:

- استعدال أرصفة الإنترلوك



- تنعيم أسطح البلدورات باستخدام مادة الجراوت



- تطبيق طبقة السافيتو الأسمنتي المقاوم للمياه لتنعيم سطح البلدورة



- دهانات جديدة للبلدورات لإضفاء مظهر حضاري متكامل



وأكدت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة تطوير متكاملة تشمل جميع طرق ومحاور المدينة، بهدف رفع مستوى الجودة في البنية التحتية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين.



وأضافت أن الجهاز يستعد خلال الفترة المقبلة للبدء في المرحلة الجديدة من أعمال التطوير بمحور الشباب، والتي ستتضمن استكمال أعمال الأسفلت، ورفع الكفاءة المرورية، وحل نقاط التكدس، بما يضمن تحقيق انسيابية أكبر في الحركة داخل المدينة.



وأشارت رئيس الجهاز إلى أن خطة تطوير الطرق في الشيخ زايد تُسهم في تعزيز كفاءة شبكات الربط بين الأحياء المختلفة، وتحسين تجربة الانتقال اليومية لسكان المدينة وزائريها، في إطار رؤية شاملة للارتقاء بالمظهر الحضاري والخدمات المقدمة.

