أعياد الطفولة.. السنباطي تزور أطفال مستشفى أبو الريش الياباني -تفاصيل

قامت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بزيارة مستشفى أبو الريش الياباني للأطفال، في إطار حرص المجلس على تقديم الدعم للأطفال؛ لا سيما المرضى منهم.

وتفقدت السنباطي، وفق بيان المجلس القومي للطفولة والأمومة، أقسام المستشفى المختلفة، والتقت عددًا من الأطفال المرضى وذويهم، بحضور الدكتورة رشا جمال الدين، مديرة المستشفى، والدكتور بهاء محمد سالم، رئيس مجلس إدارة مجموعة سالم القابضة، والدكتور محمد شوقي، الخبير الاقتصادي وعضو نادي كايرو نيو كابيتال، إلى جانب رئيس وأعضاء النادي.

وحرصت رئيسة المجلس، خلال الزيارة، على توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، لإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم، وشاركت والوفد المرافق لها في الاحتفال بأعياد ميلاد عدد من الأطفال المرضى.

وأكدت السنباطي أن الدعم النفسي يمثل جزءًا لا يتجزأ من رحلة العلاج، وأن الاهتمام بالطفل يجب أن يكون شاملًا لكل جوانب حياته الصحية والاجتماعية والنفسية.

وأشادت رئيسة المجلس بجهود الفريقين الطبيين بالمستشفى، وما يقدمانه من خدمات متميزة للأطفال، مؤكدة أن المجلس يعمل باستمرار على التنسيق مع المؤسسات الصحية؛ لتوفير أفضل سبل الرعاية للأطفال، خصوصًا في الحالات الحرجة.

ووجهت السنباطي الشكر إلى إدارة المستشفى على تعاونها وحسن استقبالها، مؤكدة استمرار المجلس في تقديم الدعم والمساندة للأطفال في المستشفيات، في إطار رؤية شاملة تضمن الحق في الصحة واللعب والحماية لكل طفل في مصر.

