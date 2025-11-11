كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا توقعت فيه أن يسود خلال الساعات المقبلة طقس خريفي على أغلب الأنحاء والعظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة.

كما توقعت فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ومدينتي حلايب وشلاتين، كما توجد فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحياناً صباحاً على بعض الطرق المؤدية من و إلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.