حماس: تقدم في مباحثات القاهرة وتبادل قوائم الأسرى

كتب : أحمد السعداوي

11:10 ص 08/10/2025

حركة حماس

أعلنت حركة "حماس" أن وفدها المشارك في مباحثات القاهرة أبدى "إيجابية ومسؤولية" من أجل تحقيق تقدم ملموس وإتمام اتفاق يتعلق بقطاع غزة.

وأكدت الحركة، وفق ما نقلته القاهرة الإخبارية، أن الوسطاء يبذلون جهودًا مكثفة لإزالة أي عقبات أمام تنفيذ خطوات وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن "روحًا من التفاؤل تسري بين جميع الأطراف خلال اللقاءات".

وأضافن الحركة: المباحثات تركزت حول آليات إنهاء الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، لافتًا إلى أنه تم اليوم تبادل كشوفات الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم وفق المعايير والأعداد المتفق عليها.

وأشار إلى أن اللقاءات غير المباشرة بين الأطراف والوسطاء تتواصل اليوم في القاهرة.

