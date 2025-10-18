(أ ش أ):

أكد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، أن المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي، الذي أطلقته جامعة القاهرة اليوم، يُجسّد رؤية الدولة في أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا تكنولوجيًا، بل بات ضرورة وطنية لبناء المستقبل من خلال تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الجيزة في المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي، الذي انطلق في جامعة القاهرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك على مدار يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، بحضور لفيف من الوزراء وكبار الشخصيات العلمية والأكاديمية وممثلي مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي، وبرعاية أيضا من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، فضلا عن عدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية وشركات التكنولوجيا العالمية.