وقعت إي آند بيزنس - التابعة لشركة إي آند مصر، مذكرة تفاهم مع شركة حدائق لتطوير وإدارة حديقة الحيوان، بهدف تحويل حديقتي الحيوان والأورمان إلى نموذج عالمي للحدائق الذكية، عبر تطوير شامل للبنية التحتية التكنولوجية وتطبيق أحدث حلول التحول الرقمي، بما يواكب رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتحول إلى مجتمع ذكي متكامل.

وفقا لبيان الشركة اليوم، فإن الشركة ستتولى تنفيذ وإدارة العملية التكنولوجية الشاملة للمشروع، بما في ذلك تحديث البنية التحتية الرقمية وتطبيق نظام الإدارة الذكي Intelligent Zoo System، إلى جانب تطوير تطبيقات الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني للحديقتين، بما يتيح تجربة زائر تفاعلية ومتكاملة.

كما تتضمن المذكرة تطوير منظومة الأمن والسلامة من خلال إدارة العمليات الأمنية بأعلى معايير الكفاءة وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، إلى جانب إطلاق تطبيقات تعليمية رقمية تفاعلية تُقدم للزوار معلومات ثرية عن الحيوانات وطرق العناية بها.

كما ستتضمن الخدمات المقدمة حلول إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، ومنصة متكاملة للدفع عن طريق شركة سوبر باي Super Pay التابعة لشركة إي آند مصر، بالإضافة الى برنامج متكامل للولاء.

كما ستعزز إي آند بيزنس التجربة للزوار بنظام ذكي لحجز التذاكر، وتجربة متفردة لكل عميل داخل الحدائق.

قال حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر إننا نسعى من خلال حلولنا الرقمية المتكاملة وتقنيات إنترنت الأشياء إلى تحويل حديقتي الحيوان والأورمان إلى بيئة ذكية مستدامة تقدم تجربة ترفيهية وتعليمية استثنائية، وتبرز مكانة مصر كوجهة عالمية متميزة في مجال الابتكار والتحول الرقمي.