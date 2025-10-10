أدى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، واللواء طيار أكرم جلال - محافظ الإسماعيلية، والدكتور نظير عياد - مفتي الجمهورية، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني - رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، صلاة الجمعة، بمسجد أبي بكر الصديق بمحافظة الإسماعيلية؛ وذلك احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة.

تأتي هذه الزيارة تأكيدًا لرسالة الوزارة في التواصل المجتمعي والميداني، ومواكبة لاحتفالات الدولة بأعيادها القومية التي تعزز روح الانتماء والولاء للوطن. ألقى خطبة الجمعة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي - مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، تحت عنوان "صحح مفاهيمك" ضمن سلسلة خطب وزارة الأوقاف الهادفة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الوعي الديني والفكري والوطني الرشيد.

وتناولت الخطبة أهمية تصحيح المفاهيم الخاطئة في حياة الأفراد والمجتمعات، ومنها: الغش في الامتحانات، والحفاظ على الممتلكات العامة، وإرساء دعائم الاستقرار الأسري، مؤكدة أن الخلافات الأسرية المبنية على مفاهيم مغلوطة؛ تُزعزع أركان الأسرة وتنشر الشر في المجتمع. واختُتمت الخطبة بالدعاء لمصر قيادةً وشعبًا وجيشًا، بأن يحفظها الله من كل مكروهٍ وسوء، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.