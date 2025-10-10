إعلان

شيخ الأزهر يعزي إبراهيم محلب في وفاة شقيقته

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:47 م 10/10/2025

الدكتور أحمد الطيب

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق، المهندس إبراهيم محلب، عضو مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، في وفاة شقيقته الكريمة.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة وذويها، داعيا المولى عز وجل أن يتغمَّدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

