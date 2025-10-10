بدء حضر و ترقيم مركبات "التوك توك" لضبط المنظومة المرورية بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ببدء حصر وترقيم جميع مركبات "التوك توك" في نطاق كل وحدة محلية، في إطار خطة المحافظة لإحكام السيطرة على المنظومة المرورية وتنظيم حركة تلك المركبات داخل الشوارع.

وشدد على ضرورة التزام السائقين بخطوط السير المحددة والضوابط القانونية التي تنظم عملهم، مؤكدًا أن المحافظة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، لضمان تحقيق الانضباط الكامل في الشارع الجيزاوي.

كما وجه المحافظ بمنع الوقوف العشوائي للتوك توك عند مداخل الشوارع، مؤكدًا أهمية تخصيص أماكن منظمة لانتظار المركبات بما لا يعيق حركة السير للمواطنين والسيارات.